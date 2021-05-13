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Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля "Хары Бюльбюль" в Шуше

Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля "Хары Бюльбюль" в Шуше 12 мая в Шуше состоялось открытие после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль"
Внутренняя политика
13 мая 2021 г. 02:38
Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Хары Бюльбюль в Шуше

12 мая в Шуше состоялось открытие после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль".

Как передает Report, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в отеле.

Анар Алакбаров: Эти сотрудники отеля - уроженцы Шуши.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, я говорил, что сюда надо привлечь людей из Шуши. Ты ведь не жил в Шуше?

Сотрудник отеля: Нет.

Президент Ильхам Алиев: Теперь будешь жить.

Было отмечено, что в отеле имеются 49 номеров. Они оснащены всем необходимым для комфортного проживания и отдыха гостей. Ввод в строй таких объектов играет очень важную роль в укреплении туристического потенциала города Шуша, являющегося культурной столицей Азербайджана. В то же время это свидетельствует о последовательном продолжении высокими темпами реализации социальных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в историческом городе Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarı Bülbül” otelinin açılışında iştirak ediblər

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