Ильхам Алиев принял участие в открытии нового парка вблизи станции метро "Гянджлик"

Ильхам Алиев принял участие в открытии нового парка вблизи станции метро "Гянджлик"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка, созданного на территории под названием "Антенна" вблизи станции метро "Гянджлик" в Баку.

Как сообщает Report, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов подробно проинформировал об условиях, созданных в новом парке.

Работы по модернизации и благоустройству нашей столицы продолжаются параллельно с созданием зеленых полос и парков. Еще одной такой зоной отдыха является заложенный согласно распоряжениям Президента Азербайджана от 18 августа 2023 года и 13 января 2024 года новый парк в Наримановском районе, рядом со станцией метро "Гянджлик", на пересечении проспекта Вагифа, улиц Джейхуна Гаджибейли, Шамси Рагимова и Насиб бека Юсифбейли.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в парке условиями.

На этой территории, известной как участок "Антенна", были снесены постройки, находившиеся в непригодном состоянии. После работ по сносу площадь парка расширилась до 19 гектаров.

Находившееся на территории парка историческое административное здание сохранено, в нем были проведены реставрационные работы.

В новом парке за короткое время созданы прекрасные условия для эффективной организации досуга жителей и гостей города. Так, здесь построены два современных ресторана, сооружен фонтан, который придает красоту территории парка.

На территории современного рекреационного комплекса на площади 14 гектаров разбиты озеленительные полосы, высажено более 20 тысяч деревьев и кустарников. В парке установлены автоматическая оросительная система, резервуары для воды и пожаротушения, насосная, камеры наблюдения. Система освещения, созданная на основе нового проекта, также отвечает самым современным стандартам. В парке проложены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы детская развлекательная площадка и спортивная площадка, оснащенная современными тренажерами для занятий на открытом воздухе.

Также построен подземный переход, соединяющий новый парк с близлежащим парком "Деде Горгуд". Это создает условия для безопасного и комфортного передвижения жителей.

В последние годы работы по благоустройству и реконструкции приобрели широкий размах во всех регионах Азербайджана, в том числе и в Баку. Для организации комфортного отдыха людей разбиты новые парки и многочисленные озеленительные полосы, уже существовавшие парки и аллеи капитально реконструированы. Реализация этих проектов не только меняет облик Баку и регионов, но и играет важную роль в улучшении экологической ситуации в стране.

Новый парк придает дополнительную красоту столице, в то же время он имеет важное значение с точки зрения увеличения площади зеленых насаждений в городе и создания условий для эффективной организации досуга людей.