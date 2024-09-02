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Ильхам Алиев принял участие в открытии МГЭС в Кяльбаджаре и Гёйгёле

Ильхам Алиев принял участие в открытии МГЭС в Кяльбаджаре и Гёйгёле 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии малой гидроэлектростанции "Зар" (МГЭС) мощностью 4,3 МВт ОАО "АзерЭнержи" в Кяльбаджарском районе и посредством системы SCADA открыл построенную в Гёйгёльском районе МГ
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 13:35
Ильхам Алиев принял участие в открытии МГЭС в Кяльбаджаре и Гёйгёле

2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии малой гидроэлектростанции "Зар" (МГЭС) мощностью 4,3 МВт ОАО "АзерЭнержи" в Кяльбаджарском районе и посредством системы SCADA открыл построенную в Гёйгёльском районе МГЭС "Тоганалы" мощностью 4,1 МВт.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства также был проинформирован о 6 малых гидроэлектростанциях суммарной мощностью 37,5 МВт, строительство которых началось в Кяльбаджаре, Лачыне и Агдере.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev inaugurates Zar SHPS in Kalbajar and Toghanaly SHPS in Goygol district
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Kəlbəcərdə “Zar” KSES-in və SCADA sistemi vasitəsilə Göygöldə “Toğanalı” KSES-in açılışını edib

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