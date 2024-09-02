Ильхам Алиев принял участие в открытии МГЭС в Кяльбаджаре и Гёйгёле

2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии малой гидроэлектростанции "Зар" (МГЭС) мощностью 4,3 МВт ОАО "АзерЭнержи" в Кяльбаджарском районе и посредством системы SCADA открыл построенную в Гёйгёльском районе МГЭС "Тоганалы" мощностью 4,1 МВт.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства также был проинформирован о 6 малых гидроэлектростанциях суммарной мощностью 37,5 МВт, строительство которых началось в Кяльбаджаре, Лачыне и Агдере.