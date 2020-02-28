Президент принял участие в открытии подземного перехода в Баку

Ильхам Алиев принял участие в открытии подземного перехода в Баку

28 февраля, 2020 11:19

https://report.az/storage/news/a11ea164069aed980559bcd75c1363ef/1c8643fa-4366-4e39-89df-3e8f0bcc6b27_292.jpg 28 февраля состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова в городе Баку. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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