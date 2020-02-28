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Президент принял участие в открытии подземного перехода в Баку

Ильхам Алиев принял участие в открытии подземного перехода в Баку

28 февраля состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова в городе Баку.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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