Президент принял участие в открытии подземного перехода в Баку

28 февраля состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова в городе Баку.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
28 февраля состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова в городе Баку.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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