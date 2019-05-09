Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии административного здания Агентства DOST и первого центра DOST

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие административного здания.

После знакомства со зданием Президент Ильхам Алиев побеседовал с коллективом.

В заключение была сделана фотография на память.