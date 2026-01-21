Ильхам Алиев принял делегацию в связи с "Премией Заида за человеческое братство"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 января принял генерального секретаря Мусульманского совета старейшин Мохаммеда Абдель Салама, членов жюри "Премии Заида за человеческое братство" – бывшего президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и бывшего председателя Комиссии Африканского союза Муссу Факи.

Гости отметили, что всегда с удовлетворением посещают Азербайджан и поблагодарили президента Ильхама Алиева за прием. Подчеркнув, что "Премия Заида за человеческое братство" 2026 года будет вручена президенту Ильхаму Алиеву за его усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, они сообщили, что торжественная церемония вручения награды состоится 4 февраля этого года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Гости подчеркнули, что для них большая честь вручить президенту Ильхаму Алиеву пригласительное письмо для участия в этом мероприятии в качестве почетного гостя.

Было отмечено, что "Премия Заида за человеческое братство" была учреждена на основе документа, подписанного председателем Мусульманского совета старейшин, шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмадом Мохаммедом Ахмадом аль-Тайебом и покойным Папой Римским Франциском, и призвана продвигать гуманитарное наследие и ценности основателя Объединенных Арабских Эмиратов, бывшего президента шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Присуждение этой премии главе нашего государства также было расценено как выражение оценки, данной председателем Мусульманского совета старейшин, шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмадом Мохаммедом Ахмадом аль-Тайебом, Папой Римским Львом XIV и жюри деятельности президента Азербайджана в деле установления мира.

Было отмечено, что члены жюри "Премии Заида за человеческое братство" после изучения в прошлом году всех моделей мира в глобальном масштабе приняли решение, что модель мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекрасным примером для применения в других регионах, охваченных конфликтами и войнами.

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдель Салам:

От имени жюри хотел бы сказать, что работа, проделанная Вашим превосходительством для достижения успеха по мирному соглашению, вдохновляет всех нас и является великолепным примером мира для конфликтных регионов в различных частях мира.

Мы и весь мир высоко ценим это с точки зрения ценностей, потому что мир действительно в этом нуждается. Вручение Вам этой премии свидетельствует о важности соглашения с точки зрения установления мира, примирения и региональной стабильности. Господин президент, мы искренне благодарим Вас.

Член жюри "Премии Заида за человеческое братство", бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель:

Считаю, что мирное соглашение, которого Вы добились вместе с Арменией, является очень сильным сигналом для стран мира. То есть, несмотря на трудности, прошлые и нынешние страдания, имеется общая воля для того, смотреть в будущее, пусть и с небольшими, но оптимизмом и надеждой. И это связано с ценностями, которые мы хотим продвигать и защищать. Потому что мы считаем, что эти ценности в будущем должны продвигаться еще больше. Хотел бы еще раз отметить, что мы высоко ценим Ваше лидерство, это мирное соглашение. Нашим решением о присуждении премии мы хотим продемонстрировать нашу поддержку всех предпринимаемых Вами усилий для превращения этого мирного соглашения в реальность и пожелать позитивных надежд и перспектив региону и Южному Кавказу, а также более обширному региону.

Член жюри "Премии Заида за человеческое братство", бывший председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи:

Думаю, что мир и стабильность крайне необходимы. Считаю, что Ваше видение и лидерские качества очень высоко ценятся. Как член жюри, хотел бы поздравить Вас и выразить признательность за согласие принять участие в нашей встрече и за то, что Вы продемонстрировали всему миру и народам региона, что такое мир и мужество. Как Вы отметили, до недавнего времени были убийства и кровопролитие. Но теперь Вы продемонстрировали смелость идти вперед, устанавливать мир и стабильность. Ваше превосходительство, поздравляю.

Поблагодарив жюри за добрые слова и приглашение, а также за высокую оценку усилий Азербайджана по установлению мира в регионе, глава нашего государства подчеркнул, что с удовлетворением принимает приглашение.

Коснувшись важности мира для региональной стабильности и процветания, президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на страдания, которые наш народ испытал во время оккупации, понесенные жертвы, Азербайджан продемонстрировал твердую политическую волю к установлению прочного мира. Президент Ильхам Алиев отметил, что именно Азербайджан подготовил и представил Армении мирное соглашение, и усилия в этом направлении будут продолжены.

Президент Ильхам Алиев:

Как вы справедливо отметили, мир принесет стабильность и процветание всему региону. Если мы взглянем на недавнее прошлое, то увидим, что наш случай в некотором роде уникален. Говоря "недавнее прошлое", я имею в виду последнее десятилетие. Путь от недавних кровопролитных сражений к миру занял два года. Несмотря на страдания и жертвы, мы продемонстрировали сильную политическую волю к установлению вечного мира, и уже видим плоды этого.

Отметив, что мы живем в условиях мира всего пять лет, глава государства подчеркнул, что в последние месяцы мир уже перешел в практическую плоскость, включая и торговую сферу. В этой связи президент Азербайджана отметил историческую важность соглашений по мирной повестке дня, достигнутых на встрече в Вашингтоне 8 августа 2025 года, высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа в этом вопросе.

Президент Ильхам Алиев:

Мы учимся жить в условиях мира. Поверьте, это приятное чувство. Вы ощущаете, что войны больше нет, нет новых жертв, не проливается кровь. Вы можете сделать больше для людей, для страны, для развития, процветания и стабильности. И опять-таки считаю, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение и оценка, данная такой группой авторитетных личностей, действительно показывают, что для достижения мира необходима сильная политическая воля. Вы должны желать этого от всего сердца. Вы должны делать это не на словах, а на деле. И когда такие усилия ценятся, вы становитесь еще более мотивированным и направляете послание мира в другие уголки на глобальной карте, где люди все еще гибнут в войнах.

Говоря о "Премии Заида за человеческое братство", глава государства отметил, что во всем мире с большим уважением чтут память о покойном шейхе Заиде бен Султане Аль Нахайяне. Президент Ильхам Алиев также отметил братские отношения, которые связывают его с преемником покойного шейха, президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В этой связи глава государства подчеркнул, что присуждение данной награды – двойная честь для него. Президент Ильхам Алиев также попросил передать слова благодарности председателю Мусульманского совета старейшин, шейху Аль-Азхара аш-Шарифа и Папе Римскому за их поддержку достижений в деле продвижения мирной повестки в регионе и за высокую оценку его деятельности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.