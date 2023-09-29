Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума

Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума

29 сентября в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане прохо

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Версия на азербайджанском языке Фото İlham Əliyev Zəngilanda 2-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB