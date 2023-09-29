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Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума

Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума 29 сентября в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане прохо
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 11:37
Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума

29 сентября в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023", проводимых при сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, в Зангилане проходит церемония открытия 2-го Национального градостроительного форума на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством".

Как сообщает Report, на мероприятии выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Zəngilanda 2-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev attending opening ceremony of 2nd Azerbaijan National Urban Forum in Zangilan

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