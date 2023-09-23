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Ильхам Алиев: Придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Ильхам Алиев: Придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, которые построены на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, исламская солидарность, основаны на взаимном доверии и поддержке.
Внутренняя политика
23 сентября 2023 г. 12:12
Ильхам Алиев: Придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, которые построены на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, исламская солидарность, основаны на взаимном доверии и поддержке.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Взаимные визиты высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, охватывающее различные области, постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи являются главными факторами, характеризующими многогранные отношения между нашими братскими странами. Вам принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией, и мы это высоко ценим.

Нынешний уровень наших политических связей и активный диалог создают хорошую основу для дальнейшего расширения взаимодействия во всех сферах, в частности, в энергетической и инвестиционной областях, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Высоко оцениваю проект по строительству ветряной электростанции в Азербайджане, реализуемый ведущей компанией Саудовской Аравии в области альтернативной и возобновляемой энергии - ACWA Power как важный пример нашего сотрудничества.

Мы благодарны Саудовской Аравии за постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его международно признанных границ", - говорится в письме главы государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We attach a special importance to relations between Azerbaijan and Saudi Arabia based on mutual trust and support
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verir"

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