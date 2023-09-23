Ильхам Алиев: Придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, которые построены на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, исламская солидарность, основаны на взаимном доверии и поддержке.

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Саудовской Аравией, которые построены на таком прочном фундаменте, как общность историко-культурных корней, братство, исламская солидарность, основаны на взаимном доверии и поддержке.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

"Взаимные визиты высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество в двусторонней и многосторонней плоскости, охватывающее различные области, постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи являются главными факторами, характеризующими многогранные отношения между нашими братскими странами. Вам принадлежат большие заслуги в развитии и укреплении партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией, и мы это высоко ценим.

Нынешний уровень наших политических связей и активный диалог создают хорошую основу для дальнейшего расширения взаимодействия во всех сферах, в частности, в энергетической и инвестиционной областях, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Высоко оцениваю проект по строительству ветряной электростанции в Азербайджане, реализуемый ведущей компанией Саудовской Аравии в области альтернативной и возобновляемой энергии - ACWA Power как важный пример нашего сотрудничества.

Мы благодарны Саудовской Аравии за постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его международно признанных границ", - говорится в письме главы государства.