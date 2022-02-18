Ильхам Алиев: При подборе кадров необходимо полностью исключить родственные связи

Правильный подбор кадров во многом будет способствовать успешному ведению дел. Поэтому при подборе кадров, в первую очередь, должны учитываться работоспособность людей, их преданность государственности, государству, патриотизм.

Правильный подбор кадров во многом будет способствовать успешному ведению дел. Поэтому при подборе кадров, в первую очередь, должны учитываться работоспособность людей, их преданность государственности, государству, патриотизм.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.

"Знакомства, родственные связи и любые другие принципы должны быть полностью исключены. Должны быть подобраны такие кадры, чтобы они с честью выполняли задачи, стоящие перед государственными чиновниками. В то же время, как я отметил, патриоты, люди, связанные с государством, народом, безусловно, должны выходить на первый план при кадровых назначениях", - сказал президент.