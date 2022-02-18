О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: При подборе кадров необходимо полностью исключить родственные связи

Ильхам Алиев: При подборе кадров необходимо полностью исключить родственные связи Правильный подбор кадров во многом будет способствовать успешному ведению дел. Поэтому при подборе кадров, в первую очередь, должны учитываться работоспособность людей, их преданность государственности, государству, патриотизм.
Внутренняя политика
18 февраля 2022 г. 12:29
Ильхам Алиев: При подборе кадров необходимо полностью исключить родственные связи

Правильный подбор кадров во многом будет способствовать успешному ведению дел. Поэтому при подборе кадров, в первую очередь, должны учитываться работоспособность людей, их преданность государственности, государству, патриотизм.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Джошгуна Джабраилова, Эльгина Габибуллаева и Эльхана Ибрагимова в связи с их назначением главами Низаминского, Наримановского районов Баку и Кюрдамирского района соответственно.

"Знакомства, родственные связи и любые другие принципы должны быть полностью исключены. Должны быть подобраны такие кадры, чтобы они с честью выполняли задачи, стоящие перед государственными чиновниками. В то же время, как я отметил, патриоты, люди, связанные с государством, народом, безусловно, должны выходить на первый план при кадровых назначениях", - сказал президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Kinship ties should be completely eliminated in personnel selection
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Kadrların seçilməsində tanışlıq, qohumluq əlaqələri tamamilə aradan qaldırılmalıdır"

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
Эксперт: Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за все разрушения
Эксперт: Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за все разрушения
11 февраля 2022 г. 16:30
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
Землетрясение произошедшее в Грузии, ощущалось и в Азербайджане
13 февраля 2022 г. 22:42
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi