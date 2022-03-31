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Ильхам Алиев: Выдвинутые нами пять принципов - базовые для межгосударственных отношений

Ильхам Алиев: Выдвинутые нами пять принципов - базовые для межгосударственных отношений "Пять принципов, которые мы представили, отражают правильное поведение, соответствующее нормам международного права. Здесь мы не изобретаем велосипед. Все эти принципы являются основополагающими принципами межгосударственных отношений любых стран".
Внутренняя политика
31 марта 2022 г. 14:30
Ильхам Алиев: Выдвинутые нами пять принципов - базовые для межгосударственных отношений
Ильхам Алиев

"Пять принципов, которые мы представили, отражают правильное поведение, соответствующее нормам международного права. Здесь мы не изобретаем велосипед. Все эти принципы являются основополагающими принципами межгосударственных отношений любых стран".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

"Взаимное признание территориальной целостности и нерушимости границ, а затем делимитация границ - считаю, что на этой основе на Кавказе наступит мир", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "The five principles we present reflect good international behavior"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Təqdim etdiyimiz beş prinsip yaxşı beynəlxalq davranışı əks etdirir"

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