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Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко

Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко 27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 12:09
Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко

27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Об этом сообщет Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Александр Лукашенко выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность, что дружественные и партнерские отношения между двумя странами будут и впредь развиваться по восходящей линии, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev makes phone call to Aleksandr Lukashenko
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Lukaşenkonu yenidən prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib

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