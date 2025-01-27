Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко

27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Об этом сообщет Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Александр Лукашенко выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность, что дружественные и партнерские отношения между двумя странами будут и впредь развиваться по восходящей линии, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.