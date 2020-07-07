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Report Georgia

Ильхам Алиев: Позорный случай, произошедший в известном отеле, невыносим

Ильхам Алиев: Позорный случай, произошедший в известном отеле, невыносим "Вам известно, что в период пандемии мы обычно вводим карантинный режим на одну или две недели. Анализируя ситуацию, усиливая механизмы контроля, мы смотрели, к чему приводят ужесточенные меры. Могу сказать, что число инфицированных, которое некоторо
Внутренняя политика
7 июля 2020 г. 05:45
Ильхам Алиев: Позорный случай, произошедший в известном отеле, невыносим

"Вам известно, что в период пандемии мы обычно вводим карантинный режим на одну или две недели. Анализируя ситуацию, усиливая механизмы контроля, мы смотрели, к чему приводят ужесточенные меры. Могу сказать, что число инфицированных, которое некоторое время назад стремительно росло, сейчас стабилизировалось".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Как я уже сказал, в последние несколько дней число новых инфицированных составляет уже в районе 500 человек. Но мы пока не вышли на положительную динамику. До сих пор число зараженных превышает число выздоровевших, и эта отрицательная динамика, как я уже отметил, является дополнительной нагрузкой для нашей системы здравоохранения. Поэтому в ближайшем будущем мы увидим, сколько продлится нынешний режим, будет ли он ужесточен или смягчен. Еще раз хочу сказать, с первого дня по настоящее время государство предприняло все необходимые шаги. Основная причина распространения заболевания - безответственность некоторых людей. Они не соблюдают простых правил, не придерживаются их. Поэтому мы вынуждены были увеличить штрафы. Порой мы вынуждены бываем предпринимать жесткие действия в отношении нарушителей карантинного режима. Но и они должны осознавать свою ответственность. Все правила рассчитаны на охрану здоровья людей, в том числе и нарушителей карантинного режима. Однако мы видим, что люди демонстративно нарушают данный режим. Позорный случай, произошедший вчера в известном отеле, невыносим. Поэтому, конечно, азербайджанская полиция справедливо вмешалась. Я дал органам полиции строжайшее указание адекватно реагировать на все нарушения. Никто не выше закона - будь то местная или иностранная компания, местный или иностранный гражданин, без разницы, мы должны защищать наш народ, его здоровье. В то же время существующие законы и правила, применяемыми в связи с карантинным режимом, должны быть основой для каждого. Поэтому мы и дальше будем предпринимать шаги в данном направлении. Считаю, что если граждане, нарушающие эти правила, проявят больше ответственности и будут соблюдать дисциплину, то мы сможем удержать пандемию под контролем", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Məşhur bir oteldə baş verən o biabırçı hadisə dözülməzdir"

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