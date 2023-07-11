О нас

Ильхам Алиев: Позиция Азербайджана по мирным переговорам с Арменией ясна и логична

Ильхам Алиев: Позиция Азербайджана по мирным переговорам с Арменией ясна и логична Наша позиция по мирным переговорам ясна, логична, опирается на международное право. Считаю, что на этих принципах, на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 19:00
Ильхам Алиев: Позиция Азербайджана по мирным переговорам с Арменией ясна и логична

Наша позиция по мирным переговорам ясна, логична, опирается на международное право. Считаю, что на этих принципах, на основе норм и принципов международного права может быть подписан мирный договор. Во всяком случае, я считаю, что такие возможности есть.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Глава государства отметил, что последние раунды переговоров и планируемые через несколько дней контакты на высшем уровне преследуют цель еще больше приблизиться к мирному соглашению. "Мы желаем этого, мы выдвинули эту инициативу. Однако, еще раз говорю, не все зависит от нас, противоположная сторона тоже должна быть готова к этому и должна перенести излагаемые на словах принципы и на бумагу", - сказал президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув позитивное продвижение в позиции Армении, глава государства отметил: "Если в октябре прошлого года она (Армения – ред.) признала территориальную целостность, суверенитет и границы Азербайджана, то в мае этого года пошла еще дальше, официально признав параметры территории Азербайджана, включая Карабах и анклавные села. Это следует расценивать как позитивный факт. Сейчас настало время, чтобы эти же слова были закреплены и на бумаге, чтобы были поставлены подписи и налажены отношения. Во всяком случае, мы продолжим наши усилия в этом направлении", - добавил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Sülh danışıqları ilə bağlı mövqeyimiz aydındır"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: Нахчыван должен стать зоной "зеленой" энергии
11 июля 2023 г. 19:39
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
Президент Азербайджана: Армения нанесла большой урон нашей природе
11 июля 2023 г. 19:36
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии
11 июля 2023 г. 19:27
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
11 июля 2023 г. 19:02
Ильхам Алиев: Позиция Азербайджана по мирным переговорам с Арменией ясна и логична
Ильхам Алиев: Позиция Азербайджана по мирным переговорам с Арменией ясна и логична
11 июля 2023 г. 19:00
Президент: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов
Президент: Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов
11 июля 2023 г. 18:56
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость
11 июля 2023 г. 18:39
Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов
Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов
11 июля 2023 г. 18:31
Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена
Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена
11 июля 2023 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi