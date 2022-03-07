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Президент Ильхам Алиев поздравил женщин Азербайджана с 8 Марта

Президент Ильхам Алиев поздравил женщин Азербайджана с 8 Марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил женщин Азербайджана с Международным женским днем – 8 Марта.
Внутренняя политика
7 марта 2022 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев поздравил женщин Азербайджана с 8 Марта

Президент Ильхам Алиев поздравил женщин Азербайджана с Международным женским днем – 8 Марта.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта, желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в дальнейших делах.

Азербайджанская женщина всегда проявляла самоотверженность в сохранении и передаче из поколения в поколение наших национально-духовных ценностей, играла исключительную роль в определении нынешнего культурного облика нашего народа. Ей принадлежат неоценимые заслуги в том, что наш родной язык, способный во всей полноте выразить самые глубокие мысли, с честью преодолев испытание временем, и сегодня продолжает жить, сохранив свою красоту и богатство.

Азербайджанские женщины, превратившие единство национального и современности в неотъемлемую составную часть своей высокой нравственности, благодаря широкой социально-культурной деятельности в новых исторических условиях завоевали большой общественный авторитет и всегда привносили в жизнь общества определенный динамизм. Они с честью продолжили путь своих предшественниц-просветителей, высоко держа их имя, сделав первые шаги среди женщин на мусульманском Востоке во многих сферах культуры, искусства, образования и науки, на деле доказали, что являются новаторами с передовым мышлением и носителями прогресса.

Хочу особо подчеркнуть, что азербайджанская женщина, как активная участница строительства национального государства, мобилизовала все силы во имя того, чтобы мы поднялись на вершину своих достижений в годы независимости и испытали радость блестящей Победы. Именно благодаря своей моральной силе, железной воле она воспитала молодое поколение, считающее священной, как мать, родной край, который с рождения видело свободным, приверженное национальным идеалам, привила этому поколению чувство нерушимой веры в то, что велением истории справедливость восторжествует, и наше правое дело одержит победу. Это поколение как самый ценный вклад азербайджанской женщины в нашу современную государственность, превратившись благодаря своей отваге в 44-дневной Отечественной войне в символ боевого духа нашего народа, полностью оправдало надежды.

Еще раз с почтением отдаю дань памяти наших отважных сынов, пожертвовавших жизнью во имя защиты наших земель и освобождения их от оккупации, передаю добрые пожелания матерям и вдовам шехидов, женам военнослужащих, потерявших здоровье в боях, солдатским матерям, вырастившим достойных сыновей для народа.

Уверен, что азербайджанская женщина и впредь будет со всей решимостью участвовать в большой созидательной работе в нашей стране, обогатит нашу летопись независимости новыми успехами".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Azerbaijani women on International Women's Day
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

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