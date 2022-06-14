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Ильхам Алиев поздравил сборную по мини-футболу: Это историческая победа

Ильхам Алиев поздравил сборную по мини-футболу: Это историческая победа "Я рад, что наша команда состоит из местных спортсменов - игроков, тренеров, специалистов. Это меня особенно радует. Я также знаю, что наша команда по мини-футболу участвует в чемпионате Европы во второй раз и уже завоевала чемпионский титул. Борьба была
Внутренняя политика
14 июня 2022 г. 17:12
Ильхам Алиев поздравил сборную по мини-футболу: Это историческая победа

"Я рад, что наша команда состоит из местных спортсменов - игроков, тренеров, специалистов. Это меня особенно радует. Я также знаю, что наша команда по мини-футболу участвует в чемпионате Европы во второй раз и уже завоевала чемпионский титул. Борьба была напряженной. Чемпионат Европы в любом виде спорта очень напряженный. Конечно, ведь в нем представлены сильнейшие команды Европы. Профессионализм и самоотверженность, проявленные вами во время чемпионата, сделали эту победу реальной. Вы порадовали наш народ и это неслучайно, что в аэропорту вас встретили с большой любовью. Я поздравляю вас от всей души. Это действительно большая победа, историческая победа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 14 июня членов национальной сборной по мини-футболу, победившей на чемпионате Европы в Словакии.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates mini-football team: You have won this victory with your hard work
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev minifutbol yığmasını təbrik edib: "Siz bu qələbəni halal zəhmətinizlə qazanmısınız"

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