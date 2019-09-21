Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Служителю Двух Благородных Святынь, Королю Саудовской Аравии Его величеству Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и процветания".