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Ильхам Алиев поздравил азербайджанских паралимпийцев, завоевавших очередное золото в Токио

Ильхам Алиев поздравил азербайджанских паралимпийцев, завоевавших очередное золото в Токио Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх Токио-2020.
Внутренняя политика
4 сентября 2021 г. 11:18
Ильхам Алиев поздравил азербайджанских паралимпийцев, завоевавших очередное золото в Токио
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, в связи с этим глава государства разместил публикацию в своем Twitter-аккаунте.

"Наши паралампийцы продолжают нас радовать. Количество наших золотых медалей на летних Паралимпийских играх "Токио-2020" выросло до 14. От души поздравляю золотых медалистов Ламию Велиеву и Орхана Асланова с уверенной победой", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında növbəti qızıl medallar qazanan idmançılarımızı təbrik edib

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