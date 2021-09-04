Ильхам Алиев поздравил азербайджанских паралимпийцев, завоевавших очередное золото в Токио

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, в связи с этим глава государства разместил публикацию в своем Twitter-аккаунте.

"Наши паралампийцы продолжают нас радовать. Количество наших золотых медалей на летних Паралимпийских играх "Токио-2020" выросло до 14. От души поздравляю золотых медалистов Ламию Велиеву и Орхана Асланова с уверенной победой", - говорится в публикации.