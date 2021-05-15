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Ильхам Алиев посетил Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы

Ильхам Алиев посетил Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы
Внутренняя политика
15 мая 2021 г. 12:09
Ильхам Алиев посетил Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалы, передает Report .

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev visits Albanian Church of Blessed Virgin Mary in Nij settlement, Gabala
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində olub

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