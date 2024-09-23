Ильхам Алиев: Полное восстановление нашего суверенитета открывает перед страной новые возможности

Полное восстановление нашего суверенитета в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает перед страной новые возможности, новые горизонты.

Полное восстановление нашего суверенитета в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает перед страной новые возможности, новые горизонты.

Как сообщает Report об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Отметив, что тридцатилетняя оккупация уже осталась позади, глава государства подчеркнул, что теперь страна приступила к широкомасштабному строительству, развитию, и результаты налицо. "За последние 3-4 года международные позиции нашей страны еще больше укрепились. Мы смогли заставить весь мир принять результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции", - сказал президент.