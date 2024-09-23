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Ильхам Алиев: Полное восстановление нашего суверенитета открывает перед страной новые возможности

Ильхам Алиев: Полное восстановление нашего суверенитета открывает перед страной новые возможности Полное восстановление нашего суверенитета в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает перед страной новые возможности, новые горизонты.
Внутренняя политика
23 сентября 2024 г. 12:24
Ильхам Алиев: Полное восстановление нашего суверенитета открывает перед страной новые возможности

Полное восстановление нашего суверенитета в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции открывает перед страной новые возможности, новые горизонты.

Как сообщает Report об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

Отметив, что тридцатилетняя оккупация уже осталась позади, глава государства подчеркнул, что теперь страна приступила к широкомасштабному строительству, развитию, и результаты налицо. "За последние 3-4 года международные позиции нашей страны еще больше укрепились. Мы смогли заставить весь мир принять результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции", - сказал президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The complete restoration of our sovereignty opens new horizons for the country
Версия на азербайджанском языке Prezident: Suverenliyimizin tam bərpa edilməsi ölkə qarşısında yeni üfüqlər açır

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