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Ильхам Алиев: Показываю, чтобы личный состав занимался так, как я

Ильхам Алиев: Показываю, чтобы личный состав занимался так, как я Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля во время открытия воинской части Государственной пограничной службы в Джебраиле ознакомился с новыми военными машинами и сел за руль одной из них.
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 18:54
Ильхам Алиев: Показываю, чтобы личный состав занимался так, как я

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля во время открытия воинской части Государственной пограничной службы в Джебраиле ознакомился с новыми военными машинами и сел за руль одной из них.

Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев в своем выступлении отметил, что автомобили приобретены недавно.

Эльчин Гулиев: Господин Президент, а это – проявление Вашей очередной заботы. Эти машины приобретены недавно и по Вашему указанию переданы нашему составу быстрого развертывания. Уважаемый господин Президент, в соответствии с исполнением Вашего специального указания, самая скоростная атака в 44-дневной Отечественной войне началась именно с этой территории.

Глава государства побывал в спортивном зале воинской части.

Президент Ильхам Алиев: Сними это и вот это. Это только разминка. Показываю, чтобы личный состав занимался так, как я, и мог делать это в 59 лет. А теперь сними это.

Спортсмены знают, что я здесь немного нарушил правила. Но в 59 лет трудно не нарушить правила с 40 килограммами.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev: "Göstərirəm ki, şəxsi heyət mənim kimi məşğul olsun"

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