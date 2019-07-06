Ильхам Алиев: Пока еще есть переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и их проблемы находятся на повестке дня

“В Пираллахинском районе передаются в пользование прекрасные дома для вынужденных переселенцев. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Это замечательное событие. Построено качественно”.

Как передаёт Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами во время сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, возведенного для 306 семей вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе.

Президент Ильхам Алиев отметил, чтопереселенцы, которые до сих пор жили в непригодных зданиях, отныне будут жить в этих домах:

“Это еще раз показывает, что государство проявляет огромное внимание и заботу о вынужденных переселенцах.В последние годы проделана большая работа, как в Баку, так и во всех регионах. Успешно решаются бытовые проблемы вынужденных переселенцев. Это еще раз показывает сдача в эксплуатацию сегодня этих зданий для переселенцев, проживающих в Пираллахинском районе. Прекрасные квартиры, школа - все это еще раз свидетельствует о том, что государство принимает серьезные меры по данному вопросу.

В этом году для более чем шести тысяч семей вынужденных переселенцев будут построены новые квартиры, индивидуальные дома. А здесь созданы прекрасные условия для 306 семей. Еще раз сердечно поздравляю вас с этим событием.В целом, Пираллахинский район успешно развивается. Здесь строятся, создаются инфраструктурные объекты, возводятся, ремонтируются здания. То есть, остров Пираллахи приобрел совершенно новый облик. Проводимая здесь уже несколько лет созидательная работа дает прекрасные результаты. Вам хорошо известно, что раньше ситуация в Пираллахи была не очень отрадной. Сейчас здесь созданы все необходимые условия

Сегодня мы создаем эти условия для вынужденных переселенцев. Пока еще есть переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и их проблемы находятся на повестке дня. В настоящее время проводится широкомасштабная работа, чтобы в скором времени все переселенцы были обеспечены хорошими условиями. В результате захватнической политики, проводимой Арменией против Азербайджана, в начале 1990-х годов наши земли оказались под оккупацией. Наша основная задача – восстановить территориальную целостность. В этом направлении ведется работа, как в политико-дипломатической сфере, так и в области строительства армии.

Для улучшения условий жизни вынужденных переселенцев и повышения их занятости была принята Государственная программа. На основе программы строятся дома, возводятся поселки. Возведено более ста поселков, и работа в этом направлении будет проводиться и впредь. Как я уже отметил, в нынешнем году новыми квартирами будут обеспечены, по меньше мере, шесть тысяч семей. В следующем году планируется построить еще больше новых домов.”.