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Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни

Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни "Историческая победа Вооруженных сил Азербайджана навсегда останется в нашей истории".
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 14:18
Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни
Ильхам Алиев

"Историческая победа Вооруженных сил Азербайджана навсегда останется в нашей истории".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания сил специального назначения.

"Это, пожалуй, один из самых запоминающихся, радостных, гордых моментов в нашей истории и, пожалуй, первый в моей жизни. Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее чувство гордости событие в моей жизни", - добавил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Signing the act of Armenia's capitulation is the proudest event in my life"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atmaq mənim həyatımda ən qürurlu hadisədir"

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