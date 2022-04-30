Ильхам Алиев: Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее гордость событие в моей жизни

"Историческая победа Вооруженных сил Азербайджана навсегда останется в нашей истории".

"Историческая победа Вооруженных сил Азербайджана навсегда останется в нашей истории".

Как сообщает Report, об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев, выступая 30 апреля перед личным составом N-ской воинской части сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания сил специального назначения.

"Это, пожалуй, один из самых запоминающихся, радостных, гордых моментов в нашей истории и, пожалуй, первый в моей жизни. Подписание Арменией акта о капитуляции - самое вызывающее чувство гордости событие в моей жизни", - добавил президент.