О нас

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики.
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 21:29
Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, в Распоряжение отмечается, что 9 февраля 2024 года исполняется 100 лет создания Нахчыванской Автономной Республики:

"Нахчыванский край занимал достойное место в многовековом богатом прошлом Азербайджана, сыграл особую роль в его общественно-политической и научно-культурной жизни. Город Нахчыван являлся столицей Азербайджанского государства Атабеков-Эльдегизов, прославился как один из важных центров науки, культуры и ремесел исламской цивилизации. Дошедшее до наших дней наследие архитектурной школы, основанной Аджеми Нахчывани, и сегодня придает особую красоту облику Нахчывана. Взращенными выдающимися личностями Нахчыван на протяжении веков вносил вклад в прогресс азербайджанской государственности, культуры и науки.

Хотя из-за своего стратегического положения Нахчыван на протяжении истории периодически становился ареной напряженной политической борьбы, этот край решительно преодолел все испытания, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Даже в те времена, когда Нахчыван в результате территориальных притязаний Армении против Азербайджана долгое время находился в условиях полной изоляции и тяжелой блокады, его отважные жители спасли эту древнюю азербайджанскую землю от угрозы оккупации, предприняв смелые шаги за независимость Азербайджана, проявили самоотверженность во имя восстановления, сохранения и укрепления национальной государственности.

В 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны отважные сыны Нахчывана вписали яркие страницы в летопись славной Победы.

Большие заслуги в устойчивом развитии Нахчывана принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. С приходом к власти великий лидер постоянно уделял внимание Нахчывану, являлся инициатором важнейших решений, связанных с будущим автономной республики.

Именно благодаря дальновидности Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в высшем законодательном органе Нахчыванской Автономной Республики в качестве государственного символа, что оказало решающее влияние на сложные общественно-политические процессы того времени и стремительно приблизило Азербайджан к независимости.

Сегодня Нахчыванская Автономная Республика успешно реализует государственные программы и инфраструктурные проекты, принимает непосредственное участие в наращивании экономической мощи страны и усилении ее интеллектуального потенциала. В настоящее время Нахчыван является одним из мест, где постоянно проводятся престижные мероприятия международного масштаба. В рамках деятельности Азербайджана, направленной на охрану окружающей среды, автономная республика объявлена зоной «зеленой» энергии. Продолжается работа с Нахчыванской Автономной Республикой в области расширения транспортных возможностей.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая, что образование Нахчыванской Автономной Республики является очень важным событием в политической истории Азербайджана, постановляю:

1.Широко отметить 100-летний юбилей Нахчыванской Автономной Республики.

2.Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Нахчыванской Автономной Республики.

3.Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики по согласованию с полномочным представительством Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике обеспечить подготовку и осуществление плана мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Нахчыванской Автономной Республики.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Самое читаемое

В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi