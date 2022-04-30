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Ильхам Алиев почтил память погибших спецназовцев

Ильхам Алиев почтил память погибших спецназовцев Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев 30 апреля возложил цветы к памятнику шехидов спецназовцев по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.
Внутренняя политика
30 апреля 2022 г. 16:32
Ильхам Алиев почтил память погибших спецназовцев

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 30 апреля, посетив Н-скую воинскую часть Сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения, возложил цветы к памятнику шехидов-спецназовцев.

Как сообщает Report, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Затем командующий Силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев проинформировал президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об условиях, созданных в воинской части.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev pays homage to martyred members of special forces
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev şəhid xüsusi təyinatlıların xatirəsini yad edib

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