Ильхам Алиев почтил память погибших спецназовцев

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 30 апреля, посетив Н-скую воинскую часть Сил специального назначения Министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения, возложил цветы к памятнику шехидов-спецназовцев.
Как сообщает Report, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Затем командующий Силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев проинформировал президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об условиях, созданных в воинской части.