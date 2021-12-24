Ильхам Алиев поблагодарил всех поздравивших его с юбилеем

"В последние дни в мой адрес поступают многочисленные поздравительные письма, поздравления как от коллег из-за рубежа, глав государств и правительств разных стран, азербайджанцев, проживающих за рубежом, так и, естественно, от граждан страны. Я хочу выраз

"В последние дни в мой адрес поступают многочисленные поздравительные письма, поздравления как от коллег из-за рубежа, глав государств и правительств разных стран, азербайджанцев, проживающих за рубежом, так и от граждан страны. Я хочу выразить свою признательность всем, кто поздравил меня".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

"Хочу выразить свою признательность азербайджанскому народу, как за поздравления, так и за оказанную мне поддержку. Эту поддержку я ощущаю с 2003 года - с момента первого избрания на пост президента и по сей день. Эта поддержка дает мне силы. Эта поддержка укрепляет мою волю. В результате этой поддержки мы все - весь азербайджанский народ - добились больших исторических успехов", - добавил глава государства.