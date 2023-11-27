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Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо после капитального ремонта.
Внутренняя политика
27 ноября 2023 г. 14:07
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Учебно-тренировочном центре для национальных команд по дзюдо после капитального ремонта.

Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта, президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в Учебно-тренировочном центре.

Отметим, что Азербайджан известен в мире и благодаря своим сильным спортивным традициям. Развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики в нашей стране. Построенные в последние годы гигантские спортивные комплексы демонстрируют спортивный потенциал Азербайджана, привели к росту интереса молодежи к спорту. Все это является, в первую очередь, наглядным примером внимания и заботы главы государства о развитии спорта. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что развитие спорта, как одного из основных направлений государственной политики в Азербайджане, укрепление материально-технической базы этой сферы будут постоянно находиться в центре внимания. Спортивная общественность высоко оценивает также внимание первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой к спортсменам.

Было сообщено, что Учебно-тренировочный центр для национальных команд по олимпийским видам спорта был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Известный в свое время как Учебно-тренировочная база "Нефтчи", этот спортивный комплекс расположен в центре города по адресу проспект Азадлыг, 149. В 1997 году название комплекса было изменено и он был переименован в Учебно-тренировочный центр для национальных команд. Отныне спортивное сооружение будет продолжать свою деятельность как Учебно-тренировочный центр для национальных команд по дзюдо.

Было отмечено, что капитальный ремонт и строительные работы в центре проведены с высоким качеством и завершены в ноябре этого года. В спортивном сооружении, занимающем территорию общей площадью 2,2 гектара, создана вся необходимая инфраструктура. Учебно-тренировочный центр привлекает внимание своей современностью.

В центре созданы большой спортзал для женщин и подростков. Здесь одновременно смогут тренироваться 60 спортсменов. В ходе капитального ремонта также заменено искусственное травяное покрытие стадиона длиной 96 и шириной 72 метра.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в основном здании.

Предусмотренный здесь для мужчин и юношей тренировочный зал сможет принимать одновременно 100 спортсменов. Все тренировочные залы в центре оснащены татами, соответствующими стандартам Международной федерации дзюдо. Зал физической подготовки в спортивном сооружении также отвечает самым высоким стандартам. В кабинетах тренеров созданы все условия для их продуктивной деятельности.

В Учебно-тренировочном центре есть современный отель на 28 мест. В нем имеются все возможности для проживания и отдыха как спортсменов, так и тренеров.

В основном здании созданы все условия для деятельности более 50 сотрудников, которые будут работать в центре. В ресторане спортсменам будут оказываться услуги на высоком уровне. В комплексе также предусмотрены условия для оздоровления спортсменов. Кабинет врача, физиотерапевтический и массажный кабинеты оснащены всеми необходимыми аппаратами и оборудованием для первичной реабилитации и лечения спортсменов.

Во дворе спортивного сооружения проведена широкая работа по благоустройству, проведено озеленение.

В Азербайджане проявляется большой интерес к дзюдо. Являясь активным членом Международной федерации дзюдо, Азербайджан заинтересован в развитии этого вида спорта, что отражается на количестве медалей, завоеванных нашими спортсменами на международных соревнованиях, и проводимых в стране международных турниров. В частности, если обратить внимание на годовые результаты по дзюдо, то можно увидеть, что Азербайджан в 2023 году завоевал исторические победы в этом виде спорта на Европейском молодежном олимпийском фестивале, чемпионатах Европы и мира и других престижных соревнованиях. Так, в течение года азербайджанские дзюдоисты завоевали на международных соревнованиях в индивидуальных и командных состязаниях по всем возрастным группам в общей сложности 233 медали. Из них 73 - золотые, 53 - серебряные и 107 - бронзовые.

Совершенствование инфраструктуры дзюдо и в регионах является одним из основных направлений деятельности Федерации дзюдо Азербайджана. Так, в 2023 году были сданы в пользование залы дзюдо в Гяндже, Агстафе, Загатале, Геранбое, селе Агалы Зангиланского района, Сабирабаде, Зиря и Сабирабаде. А в нескольких городах и районах республики ремонт залов дзюдо продолжается.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev examines conditions created at Training Center of national judo teams
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev cüdo üzrə milli komandalar üçün Təlim-Məşq Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olub

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