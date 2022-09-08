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Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35

Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35 Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус которой построен в Насиминском районе Баку.
Внутренняя политика
8 сентября 2022 г. 14:26
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус которой построен в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Было отмечено, что полная средняя школа номер 35, действующая с 1931 года, полностью реконструирована, старый корпус учебного заведения, построенного в 1931-1935 годах, был снесен и отстроен заново. В новом здании школы на 888 ученических мест созданы 24 классных комнат, кабинеты информатики, труда, военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, медпункт, лаборатории по физике, химии и биологии, библиотека, столовая и актовый зал. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5454 квадратных метра.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах начальной военной подготовки, биологии, информатики, рисования, труда, физики, экоклассе и столовой.

Отметим, что адаптация работы образовательных учреждений, учебных программ к современным вызовам, формирование кадрового потенциала в соответствии с современным рынком труда, являются одними из приоритетов нашего государства. Тот факт, что строительство и ввод в эксплуатацию современных школ, реставрация и реконструкция образовательных учреждений носят последовательный характер, является составной частью этого процесса. Фонд Гейдара Алиева оказывает постоянную поддержку этой стратегии реализуемой с 2005 года программой "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу".

Прогресс и будущее каждого государства напрямую связаны с уровнем образования. Инвестиции, вложенные в эту сферу, означают инвестиции в будущее. С этой точки зрения наше государство в настоящее время является одной из ведущих стран мира. Ни в одной другой стране не построено и не реконструировано такое количество школ за короткий срок. Одним из важнейших факторов также является оснащение самым современным учебным оборудованием создаваемых и капитально ремонтируемых учебных заведений.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev views conditions created at secondary school No35
Версия на азербайджанском языке Фото İlham Əliyev Bakının 35 saylı tam orta məktəbində yaradılan şəraitlə tanış olub

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