Президент ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе Отдельной пограничной дивизии "Газах"

7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе Отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС).

7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в гарнизонном комплексе Отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС).

Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в комплексе.

Было сообщено, что в комплекс воинской части, занимающей площадь 20,5 гектара, входят здание штаба, 146-квартирный жилой комплекс из 5 зданий, солдатская казарма, столовая, баня, прачечная и медицинский пункт, рабочие кабинеты, обеспеченные необходимыми условиями для несения личным составом службы на высоком уровне. Кроме того, на территории комплекса есть вертолетная площадка, автомобильный парк для хранения военной техники, автомойка и заправочная станция, оружейный, продовольственный и вещевой склады, резервуар с питьевой водой, котельная.

Было отмечено, что в спортивном городке комплекса установлено необходимое оборудование для занятий военнослужащими спортом, создана волейбольная площадка.

Комплекс обеспечен системой отопления, постоянной водой и электроэнергией. Кроме того, сооружены резервные генераторы. На территории проведены капитальные строительные работы и благоустройство, заасфальтирован участок площадью 23 тыс. квадратных метров, разбита широкая озеленительная полоса, высажены деревья.

Созданы все условия для несения службы на высоком уровне, совершенствования боеспособности личного состава, дальнейшего развития профессиональных навыков.

Главе государства были также продемонстрированы арсенал оружия, боевая техника, транспортные средства высокой проходимости, автомобильная и бронетехника, медицинские автомобили, переданные Отдельной пограничной дивизии "Газах" для служебного пользования.