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Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в построенных в Шамахе многоэтажных зданиях

​Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в построенных в Шама

25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в 51-квартирном здании, построенном в Шамахе для улучшения жилищно-бытовых условий граждан, проживающих в зданиях с истекшим сроком эксплуатации.

Как сообщает Report, затем глава государства и первая леди поинтересовались также условиями, созданными в новых многоэтажных зданиях, построенных для пострадавших от землетрясения. 

Было отмечено, что в двух зданиях на 44 и 20 квартир, построенных на первоначальном этапе для пострадавших от землетрясения, созданы все условия.

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