Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в построенных в Шамахе многоэтажных зданиях

25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в 51-квартирном здании, построенном в Шамахе для улучшения жилищно-бытовых условий граждан, проживающих в зданиях с истекшим сроком эксплуатации.

Как сообщает Report, затем глава государства и первая леди поинтересовались также условиями, созданными в новых многоэтажных зданиях, построенных для пострадавших от землетрясения.

Было отмечено, что в двух зданиях на 44 и 20 квартир, построенных на первоначальном этапе для пострадавших от землетрясения, созданы все условия.