Ильхам Алиев ознакомился с тоннелями, построенными на а/д Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и с работой, проделанной на а/д Кяльбаджар-Лачын

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с тоннелями, построенными на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 километра, и работой, выполненной на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин протяженностью 7

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с тоннелями, построенными на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 километра, и работой, выполненной на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачын протяженностью 76 километров с ноября 2021 года по май 2023 года.

Как передает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной дороге.

Было отмечено, что строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар продолжается высокими темпами. Дорога I, II и III технической категории будет состоять их двух, трех и четырех полос. Общая протяженность пяти тоннелей на этой дороге составляет 25,9 километра. На 12,3-километровом участке тоннелей завершились проходочные работы. Самый длинный тоннель здесь проходит под горой Муров. Его протяженность составляет 11,6 километра.

Отметим, что автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало в селе Тоганалы Гёйгельского района и проходит через территорию Кяльбаджарского района. Она создает возможность для удобного проезда не только во многие населенные пункты района, но и в город Кяльбаджар и на территорию знаменитого Истису.

Было сообщено, что автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын протяженностью 76 километров на 33,1 километр короче существующей дороги. Она относится к I и II техническим категориям и будет двухполосной и четырехполосной. На дороге планируется построить 17 тоннелей общей протяженностью 13,3 километра. Кроме того, на дороге будут построены 23 моста общей протяженностью 4,1 километра и 3 развязки общей протяженностью 1 076 метров.