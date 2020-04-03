Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по расширению автодороги Баку-Сумгайыт - ОБНОВЛЕНО

3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, глава государства также принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января.

Информируя Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал:

- Уважаемый господин Президент, по Вашему Распоряжению мы уже пятый месяц занимаемся расширением дорог от 7-го километра автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией до 14-го километра – места, называемого Масазырским мостом. Наша основная цель здесь заключалась в расширении действующей четырехполосной автомобильной дороги, начиная с выезда из тоннеля, именуемого 20 Января – «Шамахинка». Кроме того, по Вашему указанию мы приступили к строительству нового тоннеля на участке, именуемом «Хырдаланский круг». Таким образом, автомобили будут двигаться от центра только в направлении Баку-Губа-Российская Федерация. Мы планируем отделить направление движения от круга 20 Января дорожными знаками. То есть в Бинагади, Баладжары, а затем – в Масазыр и Сумгайыт автомобили будут двигаться по правой стороне. На участке Хырдаланского круга дороги мы открыли новый тоннель и двухполосную прилегающую дорогу протяженностью 495 метров и шириной 7,5 метра. Ширина нового тоннеля составляет 9 метров. Кроме того, мы ввели еще одно новшество - ограничили въезд автомобилей, движущихся из Шамахи, Ходжасана и Локбатана, непосредственно на круг 20 Января. На этом участке мы выполнили уже 80 процентов работ. До конца мая, наверное, завершим.

Уважаемый господин Президент, этот железнодорожный мост был построен в 1960-х годах, его опоры мешали новому тоннелю. По Вашему указанию здесь предусмотрено строительство нового моста без средних опор. Мы полностью построим и этот мост, который будет состоять из железных конструкций. Остановки железнодорожного движения не будет, мы привезем и установим мост как только он будет готов.

Президент Ильхам Алиев: Дорога будет расширена оттуда?

Салех Мамедов: Да, мы ее расширим. Пост убирается, здесь также будет создан поворот для выезда автомобилей, движущихся из Хырдалана и Шамахи, на центральную дорогу. Мы обеспечим выезд на центральную дорогу автомобилей, движущихся и с направления Россия-Губа, и из Сумгайыта, и из Шамахи и Сулутепе.

Уважаемый господин Президент, а это - новый пешеходный переход, построенный на территории, именуемой "Шамахинка". Переход впервые в Азербайджане построен пилонным методом, то есть без средней опоры, свод держится на тросах.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- В последние годы в Баку реализовано много дорожно-транспортных проектов. Если бы эти проекты не были реализованы, то сегодня в Баку невозможно было бы передвигаться из-за пробок.

Салех Мамедов: Да, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Десятки мостов, дорожных развязок, прокладка новых дорог, расширение действующих дорог, стандарты, предусмотренные в их строительстве. Неслучайно Давосский всемирный экономический форум дает самую высокую оценку качеству дорожного хозяйства в Азербайджане, мы занимаем 30-е место в мире по качеству дорог. Но население растет, повышается активность. Хотя сегодня, в период коронавируса, экономическая активность понизилась, это, однако, временная проблема. По окончании борьбы с этим заболеванием экономическая активность восстановится.

Учитывая то, что дорога Баку-Сумгайыт уже не справляется с существующим движением транспорта, которое приобрело очень интенсивный характер, расширение дороги, конечно, было необходимым. Потому что сейчас Баку и Сумгайыт как бы соединились, многие работают в Баку, а живут в Сумгайыте и наоборот. Поэтому, учитывая стратегический характер данной дороги, - одновременно это - дорога, ведущая в северном направлении, - мы реализуем этот проект. Конечно, в техническом отношении это не простой проект, так как предусмотрены многочисленные переселения, строительство новых мостов, перенесение некоторых объектов. Реализация данного транспортного проекта предусмотрена и в Государственной инвестиционной программе. Поэтому будут предприняты дополнительные шаги по строительству пешеходных переходов, - в последние годы в этом направлении также проделана большая работа, что имеет огромное значение для безопасности граждан, - модернизации дорожной инфраструктуры, уменьшению и устранению пробок. Конечно, Азеравтойол, Бакинское транспортное агентство, другие структуры, занимающиеся транспортом, должны координированно проводить всю эту работу, связанную как с расширением, так и с качеством дорог. В то же время в результате применения регулирующих правил на дорогах предусматривается также создание «зеленых коридоров», и работа в этом направлении уже ведется. Поэтому необходимо продолжать эту работу. Дорога и все развязки должны быть сданы в эксплуатацию в намеченный срок, то есть в течение примерно двух, максимум трех месяцев. Это принесет людям удобство, и позволит избежать пробок на этой дороге.

Салех Мамедов: Господин Президент, все это осуществляется по Вашему указанию. В свою очередь и мы обещаем завершить все работы в течение двух месяцев и полностью отрегулировать тем самым удобное передвижение людей в направлении Сумгайыта и России.

Президент Ильхам Алиев: Вы расширяете и этот участок Шамахинской дороги?

Салех Мамедов: Да. Для того, чтобы при движении машин, едущих отсюда, напрямую они не мешали друг другу.

Президент Ильхам Алиев: Здесь всегда возникали пробки, и поворот был узким.

Салех Мамедов: Да, этот участок был узким.

Президент Ильхам Алиев: За счет какой стороны расширяете?

Салех Мамедов: За счет того круга с правой стороны.

Отметим, что несмотря на резкое снижение в последнее время цен на нефть в мире и экономические трудности, вся предусмотренная в Азербайджане работа, связанная с социально-экономическим развитием, успешно и своевременно осуществляется под руководством Президента Ильхама Алиева. Наглядным показателем этого является модернизация дорожной инфраструктуры как важного элемента социальной сферы, повсеместная реконструкция дорожного хозяйства в республике. В последнее время в Баку также проделана масштабная работа, направленная на реконструкцию и расширение дорог на современном уровне. Все эти меры принимаются для обеспечения удобства и безопасности граждан. Огромную роль с этой точки зрения играет проект расширения дороги Баку-Сумгайыт, реализуемый по поручению Президента Ильхама Алиева. Данный проект имеет очень важное значение в плане устранения пробок и плотности движения автомобилей, особенно в часы пик, на северном въезде в Баку. После реализации проекта будет обеспечен удобный и безопасный въезд и выезд транспортных средств.

Затем глава государства принял участие в открытии надземного пешеходного перехода, построенного на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января.

По поручению и указанию Президента Ильхама Алиева, на основании его соответствующих распоряжений в настоящее время принимаются комплексные меры с целью обеспечения безопасности движения на автодорогах и удобного и безопасного перехода гражданами автомобильных дорог. В этом плане особое значение имеет строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Проделанная работа в целом вносит вклад в модернизацию транспортной инфраструктуры нашей столицы. Как часть комплексных мер, осуществляемых в данном направлении, важное значение имеет и надземный пешеходный переход, построенный на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января. Так, на этой территории наблюдается большая плотность как транспортных средств, так и пешеходов. Строительство здесь надземного пешеходного перехода не только обеспечит безопасность пешеходов, но и предотвратит возможные пробки на территории, благодаря чему будет достигнута интенсивность движения автомобилей. Строительство перехода началось в 2018 году. Его длина составляет 130 метров, а ширина - 3 метра.

*** 12:51

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 апреля ознакомился с работой, проделанной в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Report, глава государства также принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января.