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Президент ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса

Ильхам Алиев ознакомился с новой частью Сумгайытского бульвара

21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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