Президент ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса

Ильхам Алиев ознакомился с новой частью Сумгайытского бульвара

21 ноября, 2019 16:33

https://report.az/storage/news/6cef684e08311454cc14d9e6aebc8816/0cb65d80-8633-48ef-a7ea-cf95056ba367_292.jpg 21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.