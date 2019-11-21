Президент ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса

21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
21 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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