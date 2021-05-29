Ильхам Алиев: Отныне Азербайджанское государство будет развиваться как государство-победитель

В период войны мы также вели себя достойно, соблюдая все ее правила. Именно поэтому потери среди гражданского населения с армянской стороны очень незначительные. Мы вели борьбу, войну только против оккупационной армии. Мы никогда не воевали с мирным насел

"В период войны мы также вели себя достойно, соблюдая все ее правила. Именно поэтому потери среди гражданского населения с армянской стороны очень незначительные. Мы вели борьбу, войну только против оккупационной армии. Мы никогда не воевали с мирным населением. В отличие от армян, мы не совершали геноцид и другие военные преступления. Однако преступления, совершенные армянами, уже известны всему миру: Ходжалинский геноцид, убийство жителей других наших сел, разрушение наших городов. Посмотрите, города Агдам нет. Нет. Нет ни одного здания. Остались лишь развалины Джума мечети. И ее, я уже говорил, они сохранили в двух целях. Первая цель – это был знак, связанный с землей. То есть, этот пункт, объект нужен был для регулирования артиллерийского огня. Вторая цель - это был пункт наблюдения. Они вели наблюдение с минаретов мечети. После войны я во второй раз посещаю Агдам".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"В первый раз приехал с агджабединского направления. А в этот раз - с бардинского направления. В обоих направлениях есть несколько оборонительных линий, укреплений. Кроме развалин Джума мечети, нет ни одного уцелевшего здания. Это сделали не какие-то инопланетяне. Это сделали армяне - наши соседи, которые ели наш хлеб, заселились на нашей земле, но всегда питали к нам чувство ненависти. Эти разрушения были совершены после Первой Карабахской войны. Разрушения совершены не в период второй войны. Все наши материальные богатства были целенаправленно разрушены и разграблены. Наши историко-религиозные памятники разрушены. Это тоже преследовало несколько целей. Во-первых, ненависть к нам. Во-вторых, цель стереть с этих земель культурное наследие азербайджанского народа и, конечно, создать в будущем такую ситуацию, чтобы население Азербайджана не могло вернуться на эти земли.

Но они просчитались. Они не смогли понять, что для нас, для нашего народа освобождение земель от оккупации является общенациональным вопросом, что мы никогда не смиримся с такой ситуацией и открыто заявляли об этом. Вторая Карабахская война еще раз продемонстрировала всему миру решимость, волю азербайджанского народа, и эта славная Победа навечно останется в истории. Отныне Азербайджанское государство будет развиваться как государство-победитель. Азербайджанский народ будет жить с чувством гордости, как народ-победитель. Армения же является побежденным государством, а зверства, совершенные на наших оккупированных землях, положили конец и мифам, созданным армянскими лоббистскими организациями о своем народе. Потому что тот, кто совершил эти разрушения, является варваром. Иного названия ему нет. Такая картина наблюдается не только здесь, но и на всех освобожденных землях. Проехав на машине сотни километров, я увидел, что справа и слева все разрушено, разграблено. Словно по этим землям прошлось дикое племя. Я говорил это, еще раз хочу сказать здесь, в городе Агдам, в День Республики: наша война была не только против фашистского армянского государства, наша война была против фашизма. Наша победа свидетельствует о том, что конец всех фашистов будет таким же, как конец армян", - отметил Ильхам Алиев.