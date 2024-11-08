Ильхам Алиев: Отечественная война и антитеррористическая операция - горькое и унизительное поражение тех, кто стоит за Арменией

Историю тридцатилетней оккупации невозможно стереть из нашей памяти. И, как я уже сказал, этого делать нельзя. Никогда! Мы должны быть и сейчас готовы к любой новой провокации.

Историю тридцатилетней оккупации невозможно стереть из нашей памяти. И, как я уже сказал, этого делать нельзя. Никогда! Мы должны быть и сейчас готовы к любой новой провокации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

Отметив, что Вооруженные силы Азербайджана готовы отразить провокацию в любой момент, глава государства сказал: "Любой, кто захочет еще раз испытать нашу силу, вновь потерпит поражение, только опозорится, потому что 44-дневная Отечественная война и антитеррористическая операция, наша Победа - это не только поражение Армении, но также горькое и унизительное поражение тех, кто за ней стоит".