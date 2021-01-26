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Ильхам Алиев: Освобожденные земли должны стать территорией высокотехнологичного развития

Ильхам Алиев: Освобожденные земли должны стать территорией высокотехнологичного развития "Освобожденные территории должны стать в целом зоной зеленой энергетики, возможности для этого есть"
Внутренняя политика
26 января 2021 г. 15:13
Ильхам Алиев: Освобожденные земли должны стать территорией высокотехнологичного развития
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"При проведении восстановительных работ на освобожденных территориях обязательно должны использоваться высокие технологии. В настоящее время идет процесс разминирования. Параллельно выполняются градостроительные проекты. После того, как градостроительные проекты будут готовы, мы уже дадим старт практическим строительным работам. Здесь, наряду с инфраструктурными проектами, в центре внимания непременно должны находиться сферы транспорта и технологий. Я уже заявил, что освобожденные территории должны стать в целом зоной зеленой энергетики, возможности для этого есть. У нас достаточно большие водные ресурсы. Одновременно есть возможности для создания солнечной и ветряной энергии. Обязательно нужно привлечь к этой работе иностранных партнеров, инвесторов, создать условия для местных компаний. Освобожденные земли должны стать территорией высокотехнологичного развития".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"Наряду с зоной зеленой энергетики, необходимо применять самые современные технологии в сельском хозяйстве. Если учесть, что земли на освобожденных территориях очень плодородные, есть огромные возможности и для растениеводства, и для животноводства, обширные пастбища, то там обязательно должно быть обеспечено развитие сельского хозяйства на основе самых современных технологий. Мы уже сейчас должны спланировать эту работу, чтобы урожайность была высокой", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azad edilmiş torpaqlar yüksək texnoloji inkişaf ərazisi olmalıdır"

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