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Ильхам Алиев: Особая аура Баку должна сохраниться

Ильхам Алиев: Особая аура Баку должна сохраниться "В результате последних мер архитектурный ансамбль Баку стал намного здоровее. Сегодня я хочу еще раз отметить, что Баку - уникальный город, один из самых красивых городов мира. Об этом говорят все, и для меня Баку - самый красивый город в мире".
Внутренняя политика
3 марта 2022 г. 13:20
Ильхам Алиев: Особая аура Баку должна сохраниться

"В результате предпринятых мер архитектурный ансамбль Баку стал намного здоровее. Сегодня хочу еще раз отметить, что Баку - уникальный город, один из самых красивых городов мира. Об этом говорят все, и для меня Баку - самый красивый город в мире".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Мы все любим Баку, мы должны сохранить Баку, и я повторяю, город должен развиваться, но планомерно. Современная архитектура не должна нарушать старинный и исторический облик Баку. Эти два важных фактора не должны противоречить друг другу, наоборот, сочетание древности и современности - особой ауры Баку - должно быть сохранено, и я уверен, что мы этого добьемся", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: “Baku’s peculiar aura must be protected”
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bakının xüsusi aurası qorunmalıdır"

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