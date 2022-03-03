Ильхам Алиев: Особая аура Баку должна сохраниться

"В результате последних мер архитектурный ансамбль Баку стал намного здоровее. Сегодня я хочу еще раз отметить, что Баку - уникальный город, один из самых красивых городов мира. Об этом говорят все, и для меня Баку - самый красивый город в мире".

"В результате предпринятых мер архитектурный ансамбль Баку стал намного здоровее. Сегодня хочу еще раз отметить, что Баку - уникальный город, один из самых красивых городов мира. Об этом говорят все, и для меня Баку - самый красивый город в мире".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Шахина Сейидзаде в видеоформате в связи с его назначением на должность председателя правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

"Мы все любим Баку, мы должны сохранить Баку, и я повторяю, город должен развиваться, но планомерно. Современная архитектура не должна нарушать старинный и исторический облик Баку. Эти два важных фактора не должны противоречить друг другу, наоборот, сочетание древности и современности - особой ауры Баку - должно быть сохранено, и я уверен, что мы этого добьемся", - добавил глава государства.