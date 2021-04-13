О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев

Ильхам Алиев: Основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не находил решения на протяжении тридцати лет. Но наши проблемы начались еще до того, точнее, в 1987 году. Потому что в результате отстранения Гейдара Алиева в 1987 году от всех должностей, в том числе
Внутренняя политика
13 апреля 2021 г. 04:28
Ильхам Алиев: Основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев
Ильхам Алиев

"Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не находил решения на протяжении тридцати лет. Но наши проблемы начались еще до того, точнее, в 1987 году. Потому что в результате отстранения Гейдара Алиева в 1987 году от всех должностей, в том числе должности члена Политбюро, армяне получили шанс и воспользовались им".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.

"Не прошло и двух недель после отставки Гейдара Алиева, как один из армянских националистов – советник и правая рука Горбачева Аганбегян, находясь во Франции, еще в 1987 году в интервью одной из французских газет сказал, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. При Гейдаре Алиеве они никогда бы не могли осмелиться на такое. Поэтому основной целью мирового армянства являлся Гейдар Алиев, потому что они знали, пока он находится на должности, он никогда не позволит армянскому национализму поднять голову. Так же, как в период его руководства Азербайджаном в 1970-1980-х годах все сепаратистские тенденции пресекались на месте. Взгляните сейчас на историю, словно ничего не изменилось. Советский гражданин, считающий себя академиком, выступает во Франции с таким заявлением, и уже вбрасывается эта тема. Мы хорошо помним, какие процессы произошли после этого. Фактически Нагорный Карабах отделили от Азербайджана. Был создан Комитет особого управления. Направили человека из Москвы. Он был настроен исключительно проармянски. Фактически наши проблемы начались с того времени. В то время против Азербайджана проводилась грязная информационная кампания. Старшее поколение хорошо помнит все это", - отметил Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Dünya erməniliyinin əsas hədəfi Heydər Əliyev idi"

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi