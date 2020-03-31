Ильхам Алиев: Основная цель - держать под контролем масштаб пандемии

"Полагаю, этот широкомасштабный экономико-социальный и социальный пакет также положительно скажется на растущей динамике в экономической сфере. В то же время защитит от кризиса граждан наиболее уязвимых категорий".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"Наша основная цель в первую очередь, безопасность граждан, их здоровье и благосостояние. Безусловно, в период пандемии Азербайджан, как и другие ответственные страны, в первую очередь, учитывает здоровье граждан. Все остальные вопросы – вопросы второй степени. В том числе вопросы, связанные с экономическим развитием. Хотя и на эти вопросы мы обязательно должны обращать должного внимания. Потому что и здоровье, и благосостояние людей – один из основных вопросов в социальной сфере Азербайджана. Все вопросы относительно здоровья граждан сегодня в Азербайджане находят свое решение, и еще раз хотел бы отметить, что основная цель – держать под контролем масштаб пандемии. Этого мы в первую очередь должны добиться. И еще раз хотел бы сказать, что здесь основной фактор – ответственность граждан", - сказал глава государства.