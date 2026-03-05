Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской стороне

    • 05 марта, 2026
    • 16:25
    Сегодня с иранской стороны был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    Подчеркнув, что целями обстрела стали гражданские объекты, глава государства отметил:

    "Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности".

