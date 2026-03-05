Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской стороне
- 05 марта, 2026
- 16:25
Сегодня с иранской стороны был совершен террористический акт против азербайджанской территории, против Азербайджанского государства. Иранское государство подвергло территорию Нахчыванской Автономной Республики обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Подчеркнув, что целями обстрела стали гражданские объекты, глава государства отметил:
"Азербайджанское государство решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, те, кто его совершил, должны быть немедленно привлечены к ответственности. Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности".