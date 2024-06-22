Ильхам Алиев: Одна из наших главных целей, как принимающей страны на COP29 — обеспечить единство и солидарность

Одна из главных целей Азербайджана в качестве принимающей страны на COP29 — обеспечить единство и солидарность.

Одна из главных целей Азербайджана в качестве принимающей страны на COP29 — обеспечить единство и солидарность.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"И это одна из наших главных целей в качестве принимающей страны — обеспечить единство и солидарность, создать такую позитивную атмосферу на COP и позднее — после того, как мы продолжим в качестве председателя, — чтобы странам и компаниям понравилось работать вместе, чтобы они отбросили взаимные претензии и сосредоточились на главном пункте повестки дня — на том, как спасти планету", - сказал глава государства.