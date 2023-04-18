Ильхам Алиев: Общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну

Ильхам Алиев: Общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну

В результате реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в регионах проведена очень большая, широкомасштабная созидательная работа.

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