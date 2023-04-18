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Ильхам Алиев: Общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну

Ильхам Алиев: Общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну В результате реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в регионах проведена очень большая, широкомасштабная созидательная работа.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 15:53
Ильхам Алиев: Общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну

В результате реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в регионах проведена очень большая, широкомасштабная созидательная работа.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Подчеркнув, что эта работа продолжается и в настоящее время реализуется 4-я Государственная программа, президент Азербайджана отметил: "Мои поездки в регионы являются и средством контроля, то есть как выполняются мои поручения, в то же время даются очередные поручения, рекомендации, с тем чтобы в регионах были достигнуты все заявленные нами цели, в первую очередь, улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных объектов, в том числе проведение работ, связанных с социальной инфраструктурой. Словом, общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Overall development of Azerbaijan's regions has both social nature and, at the same time, strengthens our country
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan bölgələrinin ümumi inkişafı həm sosial xarakter daşıyır, eyni zamanda, ölkəmizi gücləndirir"

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