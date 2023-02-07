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Ильхам Алиев обратился к участникам собрания, посвященного 30-летию создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Ильхам Алиев обратился к участникам собрания, посвященного 30-летию создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам собрания, посвященного 30-летию создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2023 г. 17:59
Ильхам Алиев обратился к участникам собрания, посвященного 30-летию создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам собрания, посвященного 30-летию создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники собрания!

Сердечно приветствую и поздравляю вас с 30-летием создания Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Созданная в 1993 году Конфедерация, объединив в своих рядах многочисленные профсоюзные организации, стала сегодня одним из важных институтов гражданского общества в нашей стране. В минувший период структура стремилась к сохранению и развитию лучших традиций профсоюзного движения, проводила практическую работу для повышения эффективности социального партнерства.

Конфедерация профсоюзов Азербайджана играет значимую роль в организации защиты трудовых и социально-экономических прав, законных интересов более миллиона членов союза, входящих в ее ряды, регулировании трудовых отношений и сохранении общественной стабильности.

Находясь рядом с нашим государством во время 44-дневной Отечественной войны, а также охватившей весь мир пандемии COVID-19, Конфедерация оказывала поддержку общему делу.

Реалии современного развития и сегодняшние вызовы диктуют неизбежность проведения коренных преобразований в деятельности профсоюзов в Азербайджане, реорганизации их работы с использованием мирового опыта. Обеспечение и неограничение прав профсоюзов в соответствии с законодательством страны и нормами международного права являются одним из важнейших вопросов на данном этапе.

В то же время стремительное развитие экономики страны требует от профсоюзов Азербайджана настойчивости и решительных шагов в защите трудовых прав и решении социальных проблем работников на новых рабочих местах. Государственным органам и объединениям работодателей необходимо укреплять социальное партнерство с Конфедерацией в этой области и обеспечить выполнение подписанного с ним Генерального коллективного соглашения.

Уважаемые участники собрания!

Убежден, что Конфедерация профсоюзов Азербайджана совместно с государственными органами и объединениями работодателей и впредь будет прилагать усилия, направленные на защиту трудовых и социально-экономических прав работников, улучшение социального благосостояния граждан и гармоничное развитие общества.

Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам все новых и новых достижений и успехов в работе."

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Версия на азербайджанском языке Prezident AHİK-in yaradılmasının 30 illiyi ilə əlaqədar yığıncaq iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanlayıb

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