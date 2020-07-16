Ильхам Алиев: Обращение в ОДКБ – очередное проявление их трусости

Хочу привлечь внимание азербайджанской общественности еще к одному вопросу. Он заключается в том, что, как вам известно, после совершения этих грязных деяний и получения достойного ответа от Азербайджанской армии Армения сразу же обратилась в Организацию

«Хочу привлечь внимание азербайджанской общественности еще к одному вопросу. Он заключается в том, что, как вам известно, после совершения этих грязных деяний и получения достойного ответа от Азербайджанской армии Армения сразу же обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и попросила у них помощи, тут же подняла шум, мол, не позвольте, сейчас нас здесь задушат, уничтожат».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

«Какое отношение к этому имеет ОДКБ? Во-первых, еще раз хочу сказать, Азербайджан не нарушал государственной границы Армении, не совершал провокации, не вторгся на территорию Армении. В таком случае какое отношение к этому может иметь ОДКБ? Это, во-первых. Во-вторых, этот шаг демонстрирует их беспомощность, трусость. Он показывает, что в одиночку они не устоят перед Азербайджаном и знают это.

Мы тоже знаем это. Обращение в ОДКБ – очередное проявление их трусости. Они еще раз продемонстрировали свою трусость, трусость своего руководства. Ну, хорошо, совершил провокацию, преступление – ответь за это. Ответь. И они сполна ответили. Сейчас они скрывают число погибших. Но у нас есть оперативные данные. Информацию о некоторых умерших армянских военнослужащих дали мы, они скрывали.

Они признали после того, как сообщили мы. Так же, как скрывали во время апрельских боев. Это еще раз показывает их беспомощность, а с другой стороны, демонстрирует их лицемерную политику. Хорошо, как это возможно, что вы недавно арестовали генерального секретаря ОДКБ, не спросив ни у одной страны-участницы. Разве такое возможно? Это был шаг, полностью нарушающий все правила международного поведения. Арестовали человека, занимающего должность руководителя ОДКБ.

После оказания давления на них его освободили, но уголовное дело все еще не закрыто, продолжается. Арестовали высшего представителя международной организации. После этого в течение года блокировали, наложили вето на кандидатуру лица, который должен был стать руководителем ОДКБ, так как это происходит в алфавитном порядке. После Армении должен был стать представитель Беларуси, была выдвинута его кандидатура. Но ему целый год не давали возможности приступить к своей деятельности. Это и есть отношение к ОДКБ? Ну хорошо, совершил провокацию, получил по мозгам, и чего сейчас побежал за помощью к ОДКБ! Все члены ОДКБ, кроме Армении, - наши друзья.

Каким должно быть отношение стран ОДКБ к государству, финансируемому из иностранных фондов, можно сказать, все представители власти которого являются отбросами фонда Сороса и подобных фондов? Я задаю вопрос и считаю, что он риторический. Что же ты сейчас бежишь за помощью к ОДКБ? Ответь за свои грязные действия. Ответил и будешь отвечать», - сказал Президент.