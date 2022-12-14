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Ильхам Алиев о деятельности по открытию Зангезурского коридора: "Все работы будут завершены в 2024 году"

Ильхам Алиев о деятельности по открытию Зангезурского коридора: "Все работы будут завершены в 2024 году" "В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобил
Внутренняя политика
14 декабря 2022 г. 14:52
Ильхам Алиев о деятельности по открытию Зангезурского коридора: Все работы будут завершены в 2024 году
Ильхам Алиев

"В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря.

"Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 миллионов тонн груза в год, и мы планируем выделить средства для увеличения этого объема до 25 млн.тонн. В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Мы приглашаем компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: All works on opening of Zangazur corridor will be completed in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb: "Bütün işlər 2024-cü ildə tamamlanacaq"

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