Ильхам Алиев о деятельности по открытию Зангезурского коридора: "Все работы будут завершены в 2024 году"

Ильхам Алиев о деятельности по открытию Зангезурского коридора: "Все работы будут завершены в 2024 году"

"В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобил

https://static.report.az/photo/bf5f9c2d-a7d5-346c-b9f6-730d8dec30c3.jpg https://static.report.az/photo/bf5f9c2d-a7d5-346c-b9f6-730d8dec30c3.jpg Ильхам Алиев

"В настоящее время мы активно занимаемся открытием Зангезурского коридора. На участке Зангезурского коридора, проходящем через территорию Азербайджана, выполнено 40 процентов работ по укладке железнодорожных путей и 70 процентов по строительству автомобильной дороги. Все работы будут завершены в 2024 году, в результате чего появится новый транспортный коридор". Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе трехсторонней встречи с главами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном составе в городе Туркменбаши 14 декабря. "Бакинский международный морской торговый порт обладает пропускной способностью 15 миллионов тонн груза в год, и мы планируем выделить средства для увеличения этого объема до 25 млн.тонн. В прошлом году был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны, расположенной на берегу Каспийского моря, где уже размещены первые резиденты. Мы приглашаем компании из Турции и Туркменистана воспользоваться возможностями, созданными в этой СЭЗ", - сказал глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram