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Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям

Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям Новруз байрамы, имеющий очень древние корни на азербайджанской земле, является священным даром наших предков нынешним поколениям. Этот народный праздник, который, преодолев все испытания временем, оставил неизгладимый след в памяти веков, с давних времен
Внутренняя политика
17 марта 2023 г. 21:59
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям

Новруз байрамы, имеющий очень древние корни на азербайджанской земле, является священным даром наших предков нынешним поколениям. Этот народный праздник, который, преодолев все испытания временем, оставил неизгладимый след в памяти веков, с давних времен проник в глубины духовного мира нашего народа, сыграл важную роль в формировании традиционных ценностей.

Как передает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

В поздравлении подчеркивается, что богатый внутренний мир, мудрая философия жизни наших предков и их светлые мечты, связанные с будущим, нашли полное олицетворение в празднике весны.

"Новруз байрамы, превратившийся в носителя глубоких человеческих чувств, обладающий силой обновления, и сегодня укрепляет чувства дружбы, добра и милосердия, открывая путь к искренним отношениям между людьми, обеспечивает гармонию развития нашего общества вокруг единой идеологии. Традиции Новруза, которые мы считаем неотъемлемой частью национальной идентичности и защищаем от чуждых воздействий, являются высоким выражением нашего уважительного отношения к духовным богатствам, а также ценным кладом в сокровищницу общечеловеческой культуры", - отмечается в поздравительном послании.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Novruz bayramı əcdadlarımızın indiki nəsillərə müqəddəs yadigarıdır"

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