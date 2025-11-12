Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 14:49
    Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия

    Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия, и, все это, конечно, противозаконные действия.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.

