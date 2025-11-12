Ильхам Алиев: Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 14:49
Некоторые чиновники построили для себя особняки на землях, пригодных для земледелия, и, все это, конечно, противозаконные действия.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.
