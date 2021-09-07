Ильхам Алиев: Недостатки в области спорта должны быть тщательно изучены

"Недостатки в области спорта должны быть тщательно изучены, должен быть проведен серьезный анализ. В частности, в период подготовки к Олимпийским играм в некоторых федерациях дела обстояли неудовлетворительно, и ситуацию, сложившуюся во всех федерациях, н

"Недостатки в области спорта должны быть тщательно изучены, должен быть проведен серьезный анализ. В частности, в период подготовки к Олимпийским играм в некоторых федерациях дела обстояли неудовлетворительно, и ситуацию, сложившуюся во всех федерациях, необходимо серьезно проанализировать. Значит, тренировочному процессу, учебно-тренировочным сборам должно быть уделено особое внимание".

Как сообщает Report, об этом во время приема в видеоформате Фарида Гаибова в связи с назначением его министром молодежи и спорта сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы также должны учитывать, что наши спортсмены, завоевавшие медали на последних Олимпийских играх, являются опытными спортсменами. Можно сказать, что это ветераны нашего спорта. Среди них нет представителей молодого поколения, и это нужно очень серьезно проанализировать", - отметил глава государства.