Ильхам Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Арменией

В Конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает "Report", об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".

Глава государства отметил, что переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента Трампа и его команды:

"Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана".

"Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение. Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока", - подчеркнул президент.