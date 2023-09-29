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Ильхам Алиев: Настало время поработать над проектом мирного соглашения

Ильхам Алиев: Настало время поработать над проектом мирного соглашения Сейчас, после того, что произошло 20 сентября, настало время сесть вместе командам из Азербайджана и Армении и поработать над проектом мирного соглашения. Я думаю, что после 20 сентября, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет, будет легче найти ре
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 16:44
Ильхам Алиев: Настало время поработать над проектом мирного соглашения

Сейчас, после того, что произошло 20 сентября, настало время сесть вместе командам из Азербайджана и Армении и поработать над проектом мирного соглашения. Я думаю, что после 20 сентября, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет, будет легче найти решение и как можно скорее подписать мирный договор. А после этого, или параллельно с этим, активно работать над делимитацией границ и положить конец длительному противостоянию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

"Мы в Азербайджане хотим мира. <…> Мы хотим восстановить страну, переселить сюда наших бывших беженцев и жить мирно. Мы хотим мира на Кавказе, и он достижим. А выбор должна сделать Армения", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Biz Qafqazda sülh və sabitlik istəyirik"

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