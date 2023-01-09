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Ильхам Алиев: Наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 800 медалей, это - большое достижение

Ильхам Алиев: Наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 800 медалей, это - большое достижение На международных соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали более 800 медалей, из них порядка 300 золотых.
Внутренняя политика
9 января 2023 г. 16:23
Ильхам Алиев: Наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 800 медалей, это - большое достижение

На международных соревнованиях азербайджанские спортсмены завоевали более 800 медалей, из них порядка 300 золотых.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года.

Назвав прошлогодние итоги большим достижением, глава государства отметил, что конкуренция в мире спорта растет, появляются новые спортивные страны. Поэтому показывать ежегодно высокие результаты, подтверждать свою силу - задача не из легких.

"На чемпионатах мира, Европы наши спортсмены достойно представляли нашу страну. Среди международных соревнований особенно хотелось бы отметить V Игры исламской солидарности. Как вы знаете, 5 лет назад на Играх исламской солидарности, прошедших в Баку, Азербайджан занял первое место в командном зачете. Это была историческая победа, и на этот раз в турецком городе Конья наши спортсмены, завоевав 99 медалей, заняли 4-е место среди 56 стран. Это еще раз подтверждает успехи Азербайджана в области спорта", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President says 800 medals won by Azerbaijani athletes in international competitions is a great achievement
Версия на азербайджанском языке Prezident: “İdmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda 800-dən çox medal qazanması böyük nailiyyətdir”

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